Nicolò Figini | 25 Maggio 2023

Amici 22

Giulia Stabile sarà coinvolta in un nuovo progetto insieme a due ex allievi di Amici 22. Ecco di chi si tratta

Il nuovo progetto di Giulia Stabile

Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, a Giulia Stabile è stato offerto un contratto per continuare a lavorare con Maria De Filippi in qualità di ballerina professionista. Il suo percorso, quindi, è continuato nelle due edizioni successive e molto probabilmente sarà riconfermato anche nella prossima. Fatto sta che qui ha conosciuto quelli che oggi sono due ex allievi e molto presto collaborerà con loro a un progetto.

In queste ultime ore la ballerina ha ricordato ai suoi fan su Instagram l’appuntamento con la sua prima masterclass nell’ambito di un progetto curato da Kledi Kadiu. L’evento si terrà a Desenzano il 12 luglio 2023 e chi vuole è ancora in tempo per potersi iscrivere. Giulia si è detta molto felice di questa opportunità. Inoltre, ha svelato che ballerà anche lei nello spettacolo dedicato alla compianta Carla Fracci:

“Vi ricordo che ballerò anche io allo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, ma quello che non sapete ancora e che vi dirò adesso è che ci tengo molto alla storia che porterò sul palco la sera del 12 a Desenzano e per la quale mi servirà la mano di due ballerini che amo e stimo tantissimo“.

Giulia Stabile, infatti, ha annunciato tramite un video che sul palco insieme a lei ci saranno due ex allievi di Amici 22. Di chi si tratta? Di Samuele Segreto e Alessio Cavaliere, entrambi protagonisti molto amati dell’ultima edizione andata in onda del reality. I due ex alunni hanno mostrato grande gioia nell’aver ricevuto l’occasione di prendere parte a un progetto così importante e siamo sicuri che se la caveranno benissimo.

