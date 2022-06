Frizioni tra Fedez e Ambra a X Factor?

In questi giorni stanno venendo effettuate le registrazioni delle Audizioni di X Factor 2022. Nell’edizione che vedremo in autunno ci saranno molte novità. Si rinnova la conduzione con Francesca Michielin, prima donna in Italia ad assumere le redini del talent. Ma anche la giuria ha un aspetto del tutto diverso. Al bancone troveremo, infatti, Rkomi, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini. Spuntano, però, anche le prime indiscrezioni e non sui concorrenti che tentano di arrivare ai Live.

Bensì sui rapporti tra i giudici. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, tra Ambra e Fedez sarebbero nate le prime frizioni. Alfonso Signorini fa notare, per esempio, come il rapper non tagghi mai l’attrice nelle sue Stories e di come non vediamo mai i due interagire più di tanto, come invece accade con gli altri colleghi. Ecco cosa scrive anche il sito Blogtivvu:

Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.

Cosa sta accadendo davvero a X Factor? Al momento non lo sappiamo. Ricordiamo che si tratta solo di un rumor che non è stato né smentito né confermato dai diretti interessati. Staremo a vedere che cosa succederà nel prossimo futuro. Non ci resta che proseguire con la visione delle loro Stories su Instagram per capire come potrebbero davvero essere i loro rapporti. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news. Noi vi aggiorneremo in caso dovessero spuntare ulteriori dettagli.

