1 Roger Balduino e la verità sul figlio

Ieri sera Roger Balduino ha fatto una dichiarazione inaspettata ha voluto fare gli auguri a “una persona speciale“. Lo ha aiutato Estefania Bernal a esprimere il concetto, vista l’emozione del naufrago: “Lui voleva fare degli auguri a un suo amico speciale. Vive in Brasile e chiedeva se poteva dare questo messaggio a qualcuno in studio“. All’inizio Ilary non aveva capito di cosa si trattasse. Alla fine, poi, è venuto fuori che si trattava del figlio di 11 anni, Endrick.

Il concorrente ha spiegato, tuttavia, di non poterne parlare. Per questioni legali pare non possa dire niente in merito. Si è limitato, infatti, a dire che gli manca tanto:

Sì Ilary, è mio figlio, è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio. Non riesco a parlare, non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo. Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me. Purtroppo non posso parlarne perché altrimenti sua madre si arrabbia con me e sono guai, è una questione legale sappiate. Se posso sentirlo? Lo sento sempre, tutti i giorni e posso anche andare a trovarlo in Brasile se voglio. Qui a L’Isola dei Famosi per una questione legale non posso parlarne

Come fa notare anche il sito Biccy, nonostante se ne sia parlato come di un segreto che nessuno sapeva, le prove le avevamo davanti agli occhi. Chi segue Roger Balduino, infatti, ha visto diversi post su Instagram nei quali lo troviamo con Endrick. Il profilo del bambino non ha molti post, ma nelle Stories in evidenza ne troviamo alcune che riportano delle immagini insieme al padre.

Poco tempo fa, inoltre, Roger ha anche avuto un confronto con la sua ex ragazza. Ecco che cosa è successo…