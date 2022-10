Roger Garth festeggia il suo compleanno: le foto del party

I festeggiamenti per il compleanno di Roger Garth

Martedì 18 ottobre 2022 Roger Garth ha compiuto 42 anni e per l’occasione ha voluto festeggiare il compleanno con tutti gli amici più cari. In questi giorni, infatti, ha tenuto un party al quale hanno preso parte tanti Vip del mondo dello spettacolo. Qui sotto, per esempio, possiamo vedere l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo. Ma non solo. Possiamo citare anche Ubaldo Lanzo, il cromatologo che è stato naufrago de L’Isola dei Famosi. Ricordiamo che la loro amicizia dura da diverso tempo e Roger lo ha sostenuto nel suo percorso dentro il reality presentandosi anche in studio durante le diretta su Canale 5.

Gli ospiti alla festa del suo compleanno non si fermano qui. Possiamo citare anche l’attore Massimo Boldi, Daniela Martani, Milena Miconi e tantissimi altri. Lo stesso Roger ha anche condiviso sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae circondato da tutti gli invitati mentre spegne le candelina della sua torta. Nella descrizione si legge: “Grazie a tutti per gli auguri!! Un po’ di memories del Party. Love u“. Tra i tag leggiamo anche i nomi di Leopoldo Mastelloni, Francesca Manzini, Demetra Hampton e Raniero Monaco Di Lapio.

Tantissimi i messaggi d’affetto sotto al post di Roger Garth anche da parte dei fan. C’è chi scrive: “Per te gli anni non passano mai bellissimo come sempre complimenti Ro“. Leggiamo anche: “Well done. Che bello Roger! Ancora tanti auguri… bellissima festa!!! Ooohh… Che bella torta… Potrei mangiare tutta da sola… Un bacio grande amore!!“.

Anche noi di Novella 2000 non possiamo che fare i nostri più cari auguri di buon compleanno a Roger! Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.