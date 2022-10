1 La rivelazione di Nikita

Una conversazione avvenuta quest’oggi al GF Vip ha attirato l’attenzione del pubblico. La chiacchierata ha coinvolto Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. La showgirl sarda ha suggerito alle coinquiline di fare attenzione quando si recano alla toilette. Come ben sappiamo, infatti, anche lì sono presenti le telecamere, anche se queste scene chiaramente per questioni di privacy non vengono mandate in onda.

“Ve l’ho detto dal primo giorno. Se uno deve andare al bagno, non specificare amore”, ha detto rivolgendosi alle due compagne del GF Vip per poi parlare anche direttamente ad Antonella. “Io non mi copro mai. Perché chi mi vede?”, ha accennato invece la Fiordelisi, con la Prati che è intervenuta: “Eh, sbagli. C’è comunque una telecamera. Non va in onda, ovvio”, questo l’appunto fatto da Pamela.

Così Antonella ha continuato a dire che lei non riesce a pensare alla possibilità di una telecamera, altrimenti non riesce ad andare in bagno. Nikita dalla sua ha spiegato invece che, finché le vedono solo la schiena, non le importa. Poi però la Pelizon ha fatto una rivelazione inaspettata:

“Tu sai che l’altro giorno mi stavo cambiando, quando mi è arrivato il look bianco, no? Allora mi sono truccata e ho messo il vestito all’ultimo, la maglietta e il pantaloncino. E vedo che c’era uno con la maglietta bianca dietro allo specchio che era così. Stava lì, dietro alla vetrata”, ha svelato Nikita Pelizon. Antonella Fiordelisi e Pamela Prati sono rimaste incredule e hanno provato a estrapolare qualche informazione in più alla coinquilina. Non sappiamo poi il seguito della conversazione poiché l’audio è stato tolto dalla regia del GF Vip, che ha poi cambiato inquadratura.

Pamela che consiglia di coprirsi quando si va al bagno e Nikita parla dei guardoni nell'acquario e staccano. #GrandeFratelloVip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/bbBc4VT9Wl — 🥀SallyCamminaPerStrada (@IFedrigos) October 20, 2022

Chiaramente dietro alla vetrata ci sono i vari autori e addetti ai lavori tra cameraman del GF Vip e non solo, dunque Nikita probabilmente avrà notato uno di loro. Non è la prima volta che accade ai concorrenti di notare qualcuno.

