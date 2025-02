Attaccante belga, oggi Romelu Lukaku gioca nel Napoli di Antonio Conte. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco tutte le news e curiosità che riguardano la sua carriera e vita privata: età, moglie, figlio e Instagram dove seguirlo.

Chi è Romelu Lukaku

Nome e Cognome: Romelu Menama Lukaku Bolingoli (noto come Romelu Lukaku)

Data di nascita: 13 maggio 1993

Luogo di nascita: Anversa (Belgio)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 91 centimetri

Peso: 93 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: calciatore

Moglie: Lukaku non è sposato

Figli: Lukaku ha due figli

Profilo Instagram: @romelulukaku

Romelu Lukaku età, altezza e biografia

È uno degli attaccanti più in vista del campionato di calcio 2024/2025 in Italia. Parliamo di lui: Romelu Lukaku. Oggi è l’uomo di punta dell’attacco del Napoli di Antonio Conte, ma cosa sappiamo della sua biografia? Ecco alcuni tratti interessanti.

Dov’è nato e quanti anni ha Lukaku? Che origini ha l’attaccante? Partiamo con il dire che Romelu Menama Lukaku Bolingoli (questo il nome completo) è nato ad Anversa, città che si trova a nord del Belgio, il 13 maggio 1993. La sua età è di 31 anni. È del segno zodiacale del Toro.

In quanto alle origini possiamo dire che arriva da una famiglia di giocatori in quanto suo padre Roger era un calciatore della Nazionale dello Zaire, mentre sia suo fratello Jordan che il cugino Boli Bolingoli-Mbombo hanno intrapreso la stessa carriera. Il nome di sua madre invece è Adolphine.

Romelu è stato il primo giocatore di Premier League (ai tempi), a legarsi all’agenzia di Jay-Z, la Roc Nation Sports. Poi ha firmato un accordo da record con la Puma, il più oneroso della storia dell’azienda.

Tra le altre notizie sulla sua biografia, possiamo anche dire che Lukaku è poliglotta. È nato in una famiglia che parla lingala e francese ed essendo nato nelle Fiandre ha imparato anche l’olandese. Ma conosce molto bene (e parla perfettamente) anche l’inglese, il tedesco, il portoghese, lo spagnolo e l’italiano.

Vita privata

Come si chiama il figlio di Lukaku? In quanto alla vita privata di Romelu non si conosce granché. Ci tiene a mantenere lontana la sua privacy dal mondo del calcio. Sappiamo che non è sposato ma al matrimonio di Lautaro Martinez è stato visto in compagnia di Megan Thee Stallion. Non sappiamo se ancora oggi è o meno la sua fidanzata.

In passato però Romelu Lukaku ha avuto diverse ex come Sarah Mens, una delle figlie del conduttore televisivo Harry Mens, così come Julia Vandeweghe, un’istruttrice di fitness belga.

Peraltro Lukaku ha due figli, Romeo, che ha seguito le orme di suo padre e ama esultare come Cristiano Ronaldo. Il figlio più piccolo invece si chama Jordan, esattamente come suo fratello.

Dove seguire Lukaku: Instagram e social

Soffermiamoci ora sui social. Non è presente alcuna traccia di lui su Twitter. Possiamo trovare più facilmente Romelu Lukaku su Facebook, ma anche su Instagram e su Threads. Le pagine più utilizzare sono le prime due citate, dove posta tutto ciò che riguarda le partite che lo vedono protagonista. Non traspare nulla del suo privato.

In generale comunque non è granché social, anche se di tanto in tanto condivide qualche contenuto qua e là.

Carriera

Centravanti molto fisico, Romelu Lukaku predilige maggiormente per il piede sinistro ed è assai abile nel gioco aereo. Data la sua altezza è imponente, ma è dotato di una buona tecnica e progressione palla al piede in campo aperto. È anche un ottimo tiratore di calci di rigore. Tra i suoi idoli calcistici ci sono Adriano, anche se si ispira al suo ex compagno del Chelsea, Didier Drogba.

Scoperte le caratteristiche tecniche del giocatore, cosa sappiamo di lui? Dove giocherà Lukaku nel 2025? Le squadre attuali in cui milita l’attaccante sono il Napoli (dove indossa la maglia numero 11) e la Nazionale del Belgio (ha invece la casacca 10).

Invece in quanto alla carriera possiamo dire che dopo aver militato nel Lierse SK giovanile e in tutta la trafila dell’Anderlecht, Big Rom (questo il suo soprannome) è arrivato in Inghilterra al Chelsea, per poi trasferirsi al West Bromwich Albion. In seguito nel suo percorso calcistico, passando sempre dai Blues, è arrivata l’occasione Everton, sempre in terra inglese. Poi il passaggio a Manchester, sponda United.

Nei Red Devils è arrivato nell’estate 2017 dall’Everton appunto. Dopo due anni di permanenza c’è stata la sorpresa da parte dell’Inter, che si è dimostrata interessata a lui. La squadra milanese ha coccolato l’attaccante belga, aspettandosi però che lui restasse fedele ai colori nerazzurri.

Così non è stato dato che dopo appena due anni, Romelu Lukaku ha fatto nuovamente ritorno al Chelsea. Qui era certo di potersi finalmente ritrovare, ma così non è stato, dato nell’estate 2023 è arrivato alla Roma per un solo anno.

Quanti goal ha segnato Lukaku con la Roma? Con la squadra giallorossa in una stagione, Lukaku ha segnato 13 goal in 32 partite di campionato di Serie A. Nelle due presenze in Champions League ha realizzato una rete. Infine in Europa League conta 7 goal in 13 presenze.

Infine dopo la parentesi nella Capitale, Lukaku è ritornato al Chelsea per poi accasarsi al Napoli di Antonio Conte, dove gioca attualmente. Ovviamente è bene precisare anche che Romelu è uno dei punti fermi della Nazionale del Belgio.

Durante la sua carriera Romelu Lukaku ha realizzato diversi record individuali e ha vinto tanti trofei sia a livello personale che di squadra, a dimostrazione di quanto sia un attaccante incisivo e importante se messo in condizione.

Nel corso dell’attività calcistica si è spesso speso anche per il sociale. L’attaccante ha spesso invitato gli organi di governo del calcio, squadre e calciatori ad assumere delle iniziative per contrastare la discriminazione negli stadi.