Ronn Moss da Beautiful alla convention di Forza Italia

Si sta tenendo in questi giorni a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, la convention di Forza Italia incentrata soprattutto sulle problematiche del sud dell’Italia. Tra vari interventi di politici e cariche istituzionali appartenenti il particolar modo al Mezzogiorno, c’è stato anche un intervento a sorpresa. Infatti è salito sul palco della convention il famosissimo attore Ronn Moss che tutti ricoderanno per aver interpretato per decenni il personaggio di Ridge nella nota soap opera Beautiful.

La star statunitense è salita sul palco, su invito degli appartenenti al partito politico di Silvio Berlusconi, per parlare del suo amore per l’Italia e in special modo per la Puglia. Moss è così innamorato di questa ragione che ha deciso di investire proprio sul suo territorio.

Queste le dichiarazioni dell’attore durante il suo intervento sul palco della convention di Forza Italia riportate da il quotidiano Il Tempo:

“Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore. C’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà.”

L’attore è infatti proprietario di una masseria del XVIII secole tra Fasano e Monopoli in cui produce anche vino. Ma perché ha deciso di partecipare ala convemtion di Forza Italia? La risposta è molto semplice, qualche giorno fa infatti, in un’intervista, ha rivelato che se fosse cittadino italiano voterebbe proprio per Silvio Berlusconi.

