Clarissa Selassié si è rifatta: come sta adesso

Una delle tre sorelle Selassié, Clarissa, si è operata di recente. La vippona, infatti, era scomparsa dai social per qualche giorno, proprio perché avrebbe dovuto affrontare un’operazione chirurgica che l’avrebbe costretta a un po’ di riposo. A distanza di cinque giorni, Clarissa Selassié è tornata a parlare su Instagram per spiegare cosa è successo. La princess ha raccontato, tramite le stories sul proprio profilo, di aver subito un intervento chirurgico per aumentare la misura del seno. Ecco il suo racconto:

Come sapete erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, sì per aumentare il mio seno ma non solo per quello. Era più una liberazione di non dover più avere questa insicurezza che non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%. Per tanto tempo sono stata molto impaurita ma poi ce l’ho fatta. Il dolore è di due giorni, poi stavo già molto meglio. Ho fatto il digiuno da mezzanotte di domenica, poi mi sono operata lunedì. Subito dopo mi sentivo un po’ stanca, ma poi sono andata a casa con la mami che mi ha coccolato, ho bevuto molta acqua e mi sono ripresa un po’.”