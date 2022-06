1 L’accusa a Rosa Di Grazia

Rosa Di Grazia ha acquisito popolarità grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Nonostante fosse stata molto criticata da Alessandra Celentano, infatti, la sua maestra Lorella Cuccarini l’ha sempre sostenuta e ha creduto in lei. Su Instagram, quindi, ha guadagnato molti follower che la amano e la seguono ogni giorno nella sua vita quotidiana e in quella lavorativa. C’è però chi non crede che tutti i suoi numeri sul social fotografico siano reali. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato una segnalazione secondo la quale Rosa comprerebbe i suoi seguaci.

Tale ipotesi deriverebbe da un incremento repentino nel numero di follower sul suo account. Si tratta solo di un rumor, ovviamente. E non molto tempo dopo è arrivata la risposta dell’ex concorrente di Amici, la quale ha rotto il silenzio. Come riporta anche il sito Quello che tutti vogliono sapere, perciò, ha dichiarato:

Capisco che è il vostro lavoro e lo rispetto ma a tutto c’è un limite. Soprattutto alle bufale che vengono sparate gratuitamente. Quanta invidia e cattiveria. Mi dispiace per voi. Un caro saluto e un sorriso grande.

Rosa Di Grazia, perciò, ha messo a tacere tutte le voci in merito a questo rumor. Parallelamente, però, si è sviluppata anche un’altra indiscrezione. Ovvero quella secondo la quale la ballerina starebbe cercando di far ingelosire Deddy. Loro si sono conosciuti ad Amici, nel corso della ventesima edizione. La relazione, però, è terminata una volta usciti dal talent. Rosa, però, aveva confermato la fine della storia:

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante”.

