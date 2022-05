Sonia Bruganelli annuncia ufficialmente il suo addio al GF Vip

L’addio di Sonia Bruganelli al GF Vip

Al settimanale Chi a gennaio 2022 Sonia Bruganelli aveva raccontato che non sarebbe tornata nel ruolo di opinionista al GF Vip a settembre. Poi, ironicamente, a SuperGuida TV, si era sbilanciata dicendo che avrebbe potuto ripensarci nel caso in cui fosse stata solo lei a sedere sulla poltrona in studio (QUI LE SUE PAROLE IN MERITO).

Adesso, però, arriva la conferma definitiva. Il prossimo settembre al GF Vip quasi certamente non rivedremo Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis alla rivista Gente ha rivelato, come riferito da Trash Italiano, che quanto detto nei mesi scorsi è ormai una decisione sicura. Non tornerà come opinionista nel reality show che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Alfonso Signorini.

Al giornale Sonia Bruganelli ha ovviamente motivato il perché di questa sua scelta, spiegando come mai sia così sicura di non voler ripetere questa esperienza, a differenza di Adriana Volpe che, invece, potrebbe essere rinconfermata per il secondo anno di fila (anche in questo caso però non c’è l’ufficialità):

“Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”.

Ha spiegato Sonia Bruganelli. Intanto, già da alcune settimane, è iniziato il toto nomi sulla possibile sostituta dell’opinionista. Il più gettonato al momento sembra essere quello di Soleil Sorge, che proprio Sonia vedrebbe bene. Tra le altre cose proprio la Bruganelli ha fatto sapere che le piacerebbe lavorare con l’influencer, per la quale nutre grande stima e simpatia.

Sonia Bruganelli dunque pensa a nuovi progetti, ma tra questi non ci sarà il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Ora sembra più che sicuro. Vedremo su chi ricadrà la scelta di Alfonso Signorini e dei suoi collaboratori e se Adriana Volpe, invece, verrà o meno confermata.

