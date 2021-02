1 È amore tra Rosa Di Grazia e Deddy

È nata una nuova coppia nella scuola di Amici 20. Parliamo naturalmente di Rosa Di Grazia e di Deddy, che finalmente hanno deciso di non nascondersi più. Come ricorderemo già da qualche settimana la ballerina e il cantante si sono avvicinati, facendo intendere di essere complici ed in sintonia. Come se non bastasse nel daytime andato in onda qualche giorno fa, tra Rosa e Deddy è scattato anche il bacio, segno dunque che la loro relazione è ufficialmente iniziata. Come se non bastasse, poche ore fa la Di Grazia si è anche dichiarata al cantante, esponendo i suoi sentimenti per la prima volta. Tutto è iniziato quando il cantautore ha ammesso a Rosa di essere molto preso da lei, al punto da averlo raccontato anche a sua madre. Queste le sue parole in merito:

“Mia madre gli sera mi ha scritto se con te fosse solo amicizia. Le ho detto di no. Sono veramente perso”.

A quel punto, inaspettatamente, Rosa Di Grazia si è dichiarata a Deddy, ammettendo per la prima volta di essere innamorata di lui:

“Anche io. Che bel fidanzato. Io ti amo tantissimo”.

Tra Rosa Di Grazia e Deddy tutto sembra procedere a meraviglia, e tra coccole e baci i due si mostrano affiatati e complici. Tuttavia ad un tratto la ballerina è esplosa ed improvvisamente ha fatto una scenata di gelosia al cantante, che nel frattempo è rimasto senza parole. Ma andiamo a vedere quello che è accaduto.