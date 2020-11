Chi è Rosa Di Grazia di Amici 20? Età, fidanzato e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, al fidanzato, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Rosa Di Grazia

Nome e Cognome: Rosa Di Grazia

Data di nascita: 2000

Luogo di Nascita: Santa Marinella, comune in provincia di Roma

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: Rosa ha un fidanzato, Filippo Bianchi

Figli: Rosa non ha figli

Tatuaggi: Rosa ha diversi tatuaggi, uno sul braccio destro, uno sul sinistro e una scritta sul costato (fonte chiecosa.it)

Profilo Instagram: @digraziarosa

Rosa Di Grazia età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Rosa Di Grazia.

La giovane ballerina concorrente di Amici 20 nasce nel 2000 a Santa Marinella, comune in provincia di Roma. La sua età è dunque di 20 anni.

Tuttavia non conosciamo la data esatta, così come non sappiamo nemmeno le informazioni per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso.

Scopriamo di più sulla vita privata di Rosa.

Vita privata

Anche della vita privata di Rosa Di Grazia non sappiamo granché.

La sua passione più grande è il ballo. La Di Grazia insegna infatti danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella.

E ancora della vita privata di Rosa Di Grazia sappiamo anche, come si evince sui social, che ha un fidanzato, Filippo Bianchi.

Scopriamo adesso dove poter seguire la ballerina su Instagram.

Dove seguire Rosa di Amici 20: Instagram e social

I fan di Amici 20 si chiedono già dove poter seguire Rosa Di Grazia sui social, in particolar modo su Instagram.

La ballerina del talent show di Maria De Filippi ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già più di 11 mila follower.

Proprio su Instagram Rosa Di Grazia ama condividere tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità. Solo recentemente inoltre ha condiviso una dolcissima foto in compagnia del suo fidanzato, Filippo Bianchi.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione ad Amici 20.

Rosa Di Grazia a Amici 20

Sabato 14 novembre 2020 è partito ufficialmente Amici 20. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane non mancheranno enormi emozioni. Proprio nel corso della puntata abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe di concorrenti, e tra essi c’è anche Rosa Di Grazia. La ballerina, una volta in studio, si è esibita sulle note di 7 Rings di Ariana Grande, conquistando il cuore del pubblico.

Tuttavia a bloccare la performance di Rosa è stata Alessandra Celentano, che non riconosce nella ballerina un talento particolare. Ciò nonostante a decidere di rialzare la leva, permettendo alla Di Grazia di proseguire l’esibizione, è stata Lorella Cuccarini. La neo professoressa ha così concesso un banco a Rosa all’interno della scuola. Poco dopo così l’alunna ha scritto su Instagram:

“Grazie di cuore a tutti siete tantissimi vi adoro”.

Ma scopriamo chi sono gli altri allievi della scuola di Amici 20 oltre a Rosa Di Grazia.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Rosa Di Grazia a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Rosa Di Grazia ad Amici 20.

Il percorso di Rosa Di Grazia ad Amici 20

Il percorso di Rosa Di Grazia ad Amici 20 inizia ufficialmente sabato 14 novembre. La ballerina, sotto la guida di Lorella Cuccarini, ha già iniziato le lezioni, grazie alle quali perfezionerà le sue doti artistiche.

Rosa riuscirà a tenersi stretta il suo banco? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà nelle prossime settimane.

