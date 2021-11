Dopo aver iniziato la loro relazione tra i banchi della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati. A renderlo noto, l’estate appena passata, la stessa ballerina tramite i suoi social:

Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io.