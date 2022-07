1 Deddy e Rosa Di Grazia dopo la rottura

Dimmi di te è diventato ormai un consueto appuntamento sul web. La trasmissione di Lorella Cuccarini è giunta alla sua terza puntata e ha avuto il piacere di ospitare la ballerina di Amici 20, Rosa Di Grazia. L’ex allieva della scuola più famosa d’Italia si è raccontata ai microfoni della conduttrice ed è tornata a parlare di Deddy.

Come molti ricorderanno la storia d’amore tra lei e il cantante è nata sotto ai riflettori ad Amici, ma al termine della loro esperienza ognuno è andato per la propria strada. Rosa Di Grazia ha voluto raccontare qualcosa a riguardo a Lorella Cuccarini, come possiamo ascoltare dal video (CLICCA QUI) e riportato su Isa & Chia:

“Allora, con Deddy non siamo mai andati sul particolare su questa cosa. Nonostante sia stata una storia nata sotto i riflettori come è giusto che sia anche le persone che ci hanno amato e seguito si sono affezionate alla coppia”. Così Rosa Di Grazia ci ha tenuto a precisare che ancor prima di essere una coppia entrambi sono dei ragazzi con dei sogni da realizzare, lui nella musica, lei nel ballo. Il loro obiettivo è quello di poter raggiungere i propri obiettivi e stanno quindi cercando il loro posto nel mondo.

Rosa Di Grazia ha ammesso di averlo aspettato e sostenuto fino alla fine del programma, ma la loro relazione non è andata a buon fine. Stiamo cercando un posto nel mondo, di realizzare i nostri sogni. Durante l’intervista Rosa Di Grazia ha ricordato che tra lei e Deddy c’è stato un incontro, ma a differenza di quanto si potesse pensare pare si siano anche salutati…