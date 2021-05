2 Che fine ha fatto Rosa?

C’è un mistero legato alla scomparsa di Rosa Di Grazia da Instagram. La ballerina, eliminata nel corso della terza puntata del serale di Amici 20, dalla sua uscita ha aggiornato quotidianamente i suoi tanti follower. Rosa era poi diventata una vera e propria supporter d’eccezione per Deddy, il cantante con cui ha intrapreso una relazione all’interno della scuola. Ogni giorno la ballerina invitava i suoi seguaci a streammare i brani del fidanzato per aiutarlo a salire in classifica ed ottenere delle certificazioni.

Da qualche giorno però sul suo account c’è un silenzio assoluto e quasi innaturale. Nel corso dei giorni i fan hanno ipotizzato le motivazioni più diverse. Ci ha pensato Rosa stessa a raccontare cosa è successo e lo ha fatto con un video caricato sul suo profilo Facebook. “Eccomi ragazzi perdonate se mi faccio viva solo ora, cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui – ha dichiarato la Di Grazia – purtroppo sto ancora risolvendo i problemi con Instagram e cercherò di ritornare il prima possibile. Sono cose che possono succedere ma appena avrò qualche notizia vi informerò“.

🚨🚨Rosa ha pubblicato un video su facebook 🚨🚨

Finalmente mi mancavi🌹#Amici20 pic.twitter.com/geTzUF6VXP — flaviaebasta (@flavia_e_basta) May 6, 2021

A quanto pare Rosa Di Grazia ha da qualche giorno difficoltà a fare l’accesso sul suo profilo Instagram. Inserendo email e password infatti non riesce ad entrare nel suo account e viene continuamente rimbalzata. “Nel frattempo noi ci teniamo aggiornati intanto che risolvo e mi riattivo il prima possibile. Magari se riuscite a far girare il più possibile questa comunicazione, noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Vi mando un bacione grande grande“, conclude la ballerina.

Nonostante sia mancato il suo sostegno “pubblico” a Deddy, il cantante è riuscito allo stesso modo ad accaparrarsi un posto in finale. Il ragazzo ha infatti ottenuto a sorpresa il titolo di quinto finalista dell’edizione numero 20 di Amici.

Ecco come sono andate le cose