1 Aria di crisi per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Non sembra esserci pace per le coppie in questo periodo dell’anno e cioè l’estate. Poco importa se non c’è Temptation Island a distruggere amori anche storici, ci pensano tranquillamente da soli. E se Francesco Totti e Ilary Blasi sono sicuramente la separazione più sconvolgente finora, fa rimanere di stucco anche come tante coppie di Uomini e donne si stiano dicendo addio. Questa volta parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, secondo voci, sarebbero in crisi.

Tutto è partito dai fan della coppia che negli ultimi tempi hanno notato che, a livello social, ci sono delle azioni strane (secondo loro). In pratica Rosa e Pietro non stanno pubblicando più contenuti di coppia, che siano post o storie Instagram. Solo questo non significa nulla, non per forza si devono pubblicare foto insieme per essere una coppia.

Ma oggi è arrivata la notizia direttamente da Investigatore Social che darebbe per sicura la crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Pare che addirittura dormano divisi. Sulla pagina si legge: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste.”

Al momento la coppia non ha detto niente. Tra l’altro i due sono anche in vacanza ad Ischia con i figli Mario Achille e Domenico Ethan. Ma anche in questo caso i fan hanno trovato sospetto che tutti i contenuti pubblicati li vedano divisi.

Come detto è un periodaccio questo per le coppie, specialmente quelle di Uomini e donne. Ecco chi si è lasciato sconvolgendo il pubblico…