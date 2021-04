1 Rosa Perrotta è incinta?

Potrebbe presto arrivare una lieta notizia per Rosa Perrotta e il suo Pietro Tartaglione, a seguito del periodo complicato vissuto nei mesi scorsi. La coppia, secondo alcuni indizi degli attentissimi fan, potrebbe essere in attesa del secondo figlio.

Dopo la nascita nel 2019 del piccolo Dodo (nomignolo di Domenico) e le nozze rimandate a causa del Covid 19, per Rosa e Pietro potrebbe essere arrivato il momento di allargare la famiglia, almeno è ciò che pensano i loro sostenitori e in particolare la pagina GossipTvvv che ha postato degli screen. In alcuni video postati su Instagram dall’influencer, sono comparsi dei particolari che non sono sfuggiti all’occhio attento del pubblico.

Qualcuno ha notato che Rosa Perrotta indossava un braccialetto antinausea di prima mattina (uno dei momenti più delicati per chi è in gravidanza). Ma non solo. Perché anche il sospetto pancino comparso nella seconda foto, dove l’ex tronista indossa un costume da bagno, lascia pensare che possa arrivare presto il secondo figlio. Ovviamente si tratta di supposizioni e magari nessuna di queste troverà poi conferme ufficiali dalla coppia.

Queste le immagini raccolte da GossipTvvv sul proprio profilo Instagram…

Indizi dei fan su Rosa Perrotta

Gli scatti hanno immediatamente fatto il giro del web e il gossip si è diffuso abbastanza rapidamente in queste ore, ma si tratta appunto di rumor. Nulla di ufficiale.

Che dunque Rosa Perrotta sia davvero in dolce attesa? Al momento l’ex tronista non ha fatto parola di questo. Ma attendiamo aggiornamenti. Intanto andiamo a rivedere la recente crisi vissuta dall’ex tronista di Uomini e Donne e dal suo compagno, Pietro Tartaglione…