Rosalinda Cannavò e Dayane Mello al GF Vip 5

L’episodio verificatosi a Dayane Mello nelle scorse ore a La Fazenda non ha lasciato indifferenti i telespettatori della trasmissione e i suoi fan. La notizia si è diffusa a macchia d’olio e ora a intervenire con un commento sui social è Rosalinda Cannavò, la quale con la modella brasiliana ha condiviso tanti momenti importanti nella Casa del GF Vip.

Facendo un piccolo recap Dayane insieme agli altri concorrenti de La Fazenda ha preso parte a una festa. La Mello, così come altri concorrenti, ha festeggiato con del buon vino. Uno di loro, ovvero Nego do Borel, ha approfittato di questa situazione per inseguirla e cercare continuamente un approccio, arrivando ad importunarla pesantemente sia nel corso della serata, ma anche dopo. Andati a dormire nelle varie stanze lui, che si trovava nel letto accanto a quello dell’ex gieffina, ha tentato in tutti i modi possibili di baciarla, provando anche a palpare alcune parti del corpo come il seno. L’atteggiamento incessante ha indispettito Dayane Mello, che ha allontanato il ragazzo, il quale ha poi pesantemente sbottato.

Le molestie hanno provocato una forte polemica sui social, con i fan che chiedono l’immediata squalifica di Nego do Borel. A intervenire duramente sulla faccenda è stata anche Rosalinda Cannavò. L’attrice, che ha vissuto in prima persona episodi simili, appresa la notizia ha voluto mandare un messaggio di supporto e affetto a Dayane:

«Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi».

Ha scritto Rosalinda Cannavò che ha poi aggiunto sconvolta dall’accaduto:

«Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore»

Ad accompagnare queste righe una foto che vede Rosalinda Cannavò e Dayane Mello strette in un tenero abbraccio nella Casa del GF Vip.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, così come tutti gli utenti, si augura che vengano presi provvedimenti immediati sia dentro che fuori La Fazenda. Ora la palla passa al programma. Noi di Novella2000.it speriamo che questa situazione possa risolversi quanto prima e mandiamo un abbraccio a Dayane Mello.