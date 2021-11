Anche Rosalinda Cannavò commenta l’assenza al matrimonio del cognato Nicolò

1 Le parole di Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga e il fratello

Da molti giorni si parla sempre più spesso del matrimonio di Nicolò Zenga, fratello di Andrea, e della mancanza dei suoi familiari all’evento. Nicolò infatti è convoltato a nozze e nessuno della famiglia sua e della sposa era presente, solo testimoni e damigelle. Ma non solo, proprio Andrea sarebbe dovuto essere il testimone. Come se non bastasse, in tutta questa storia ci è finita in mezzo anche Rosalinda Cannavò.

Infatti nei vari gossip che si sono diffusi si è parlato di dissapori tra fratelli e addirittura si è vociferato di una rivalità tra le compagne dei due Zenga. Dopo tutti questi pettegolezzi lo stesso Andrea è intervenuto tramite social con una foto insieme al fratello quando erano piccoli e la scritta “Indissolubili”.

Ieri, invece, all’appuntamento Chicche di gossip del programma Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha parlato con Rosalinda Cannavò, tirando in ballo proprio quanto accaduto. E le ha chiesto un commento su tutta questa vicenda che, volente o nolente, vede proitagonista anche lei. L’ex gieffina ha quindi risposto tirandosone fuori e non volendo parlare di questioni che, in pratica, non la riguardano. Queste le sue parole riportate dal sito Gossip e Tv:

“In realtà io protagonista in questa situazione non voglio essere, anche perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno, che rispetto. E proprio perché rispetto la situazione e il compagno che amo preferisco stare fuori da questa situazione, che non mi riguarda e non voglio esprimermi. Secondo me è la cosa più giusta da fare, non sono io la diretta interessata né la protagonista. L’unica risposta che posso dare a questo gossip è questa”.

Ma vediamo la spiegazione di Nicolò Zenga e anche le parole del padre Walter…