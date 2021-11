Si è sposato Nicolò Zenga: assente la famiglia di lui

Nelle scorse ore a Roma, presso la chiesa di Santa Maria di Tempulo, Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono ufficialmente detti sì. La coppia è convolata a nozze, circondata dall’affetto delle persone care. In un giorno di grande festa, però, non è mancata la polemica da parte di alcuni utenti della rete. In molti, infatti, si sono chiesti come mai ci fossero così tanti assenti.

Più di qualcuno ha notato che all’evento mancasse tutta la famiglia di Nicolò Zenga. Al matrimonio non hanno presenziato nemmeno il fratello Andrea Zenga e la cognata Rosalinda Cannavò. Stando da quanto emerso pare che nemmeno papà Walter abbia partecipato. Con lui aveva risolto, insieme a suo fratello, molti dei problemi che si erano verificati negli anni all’interno del loro rapporto. In parte grazie Al GF Vip, infatti, sia Nicolò che Andrea avevano ritrovato un legame con il padre Walter. Ma non solo, perché pare che non sia stata presente nemmeno mamma Roberta Termali.

Non sappiamo i motivi di questa scelta, ma nessuno dei familiari citati ha preso parte al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi. E pensare che nel periodo di maggio, come ricorda anche Isa & Chia, Andrea aveva annunciato che avrebbe dovuto essere il suo testimone:

“Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò”.

Ma così non è stato. Andrea Zenga, infatti, si trova a Milano insieme alla sua fidanzata Rosalinda Cannavò, almeno stando alle storie Instagram pubblicate nelle ultime ore. Mentre in nessuno degli scatti e video ricondivisi dai neo sposi compaiono i familiari di lui. Presente, invece, la campionessa paralimpica Bebe Vio, che è grande amica di Nicolò Zenga e sua moglie!

Noi di Novella2000 e Novella2000.it al momento non siamo in grado di dirvi i motivi di questi grandi assenti. Vedremo se i diretti interessati ne parleranno pubblicamente. Intanto facciamo i nostri più sinceri auguri a Nicolò Zenga e Marina Crialesi!

