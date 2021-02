1 La lettera di Rosalinda Cannavò

Il bellissimo incontro tra Andrea Zenga e il fratello Nicolò ha colpito tutti i membri della Casa del GF Vip, come ad esempio Rosalinda Cannavò. Quest’ultima (così come il ragazzo) hanno spiegato più volte di non riuscire a comunicare tra loro, forse per eccessiva timidezza. Nonostante questo, però, Andrea ha fatto una battuta, dicendo a Rosalinda di volere anche lui un bigliettino da parte sua, come lo hanno tutti gli altri membri della Casa.

Ripensando all’incontro proprio con Nicolò, Rosalinda Cannavò ci ha tenuto così a scrivere un bel pensiero ad Andrea Zenga. Nulla di troppo complicato, solo semplici parole per fargli capire che dev’essere fiero della persona che è così come della sua splendida famiglia. Se la lettera è stata recapitata a Zenga, la brutta copia Rosalinda l’ha buttata nel cestino del bagno.

Dayane Mello era a conoscenza di questo messaggio e ha trovato per prima il bigliettino in bagno e, convinta Andrea Zenga avesse denigrato il bigliettino della sua amica l’ha lasciato in bella vista (questo fatto però è spuntato fuori solo in un secondo momento). Tommaso Zorzi poco dopo ha raccolto il bigliettino e, insieme a Stefania Orlando, Samantha de Grenet e Andrea Zelletta hanno iniziato ad indagare. C’è da dire che, come dicevamo, Zenga ne conosceva il contenuto della lettera, anche se ha fatto finta di nulla.

Rosalinda Cannavò inizialmente sembra esserci rimasta un po’ male di come i suoi compagni abbiano insinuato un possibile interesse nei confronti di Andrea Zenga. Se quest’ultimo ha spiegato che ha massimo rispetto per la sua situazione fuori (e i vari dubbi su Giuliano il fidanzato), lei ha voluto sottolineare che non è giusto creare cose che non esistono, poiché si è trattato di un biglietto innocuo.

Venuta fuori la verità e come sono andate le cose, però, Rosalinda Cannavò e tutti i vipponi ci hanno scherzato su e il tutto è finito con una risata e battute che hanno coinvolto i ragazzi per buona parte della serata. Insomma tra Andrea e Rosalinda potrà nascere qualcosa, ma non più di una bella amicizia!