Per Rosalinda Cannavò si riaprono le porte del GF Vip (ma non come concorrente)

1 Nuovo lavoro per Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò torna al Grande Fratello Vip, non come concorrente ovviamente ma in un’altra veste e tutta nuova per lei. Sarà infatti conduttrice della nuova stagione di Casa Chi, il programma di Gabriele Parpiglia che si occupa di TV, spettacolo, attualità e molto altro.

Ad annunciare la novità è stato proprio Parpiglia che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con Rosalinda (meglio conosciuta come Adua Del Vesco) e ha dato la notizia a tutti.

Con estrema felicità ecco la nuova conduttrice di Casa Chi Adua Del Vesco (questo è solo l’inizio, sai già). Parleremo di Grande Fratello e non solo… Appuntamento settimanale. Si riparte (tra pochissimo). Un grazie speciale alla squadra.

Sicuramente molto spazio verrà dato proprio al Grande Fratello Vip che inizierà, con la sua sesta edizione, lunedì 13 settembre. Ricordiamo che alla conduzione ci sarà ancora Alfonso Signorini, ma quest’anno sarà affiancato da due opinioniste donne: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Insomma, per Rosalinda Cannavò questa è decisamente una bella proposta di lavoro e, considerando la sua passata partecipazione al reality, ha sicuramente una marcia in più per parlarne.

Ma non ci sono solo notizie belle nella vita di Rosalinda e spesso deve vedersela con gli hater. Un paio di mesi fa, infatti, si è ritrovata al centro dell’ennesimo gossip riguardante la sua relazione con Andrea Zenga. Rivediamo cosa era successo…