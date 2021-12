1 Parla Rosalinda Cannavò

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione sono state Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Come sappiamo infatti la modella brasiliana è stata eliminata da La Fazenda, dove ha vissuto momenti non semplici, ed è così tornata alla sua vita reale. Tuttavia l’ex gieffina non sembrerebbe aver preso bene tutto quello che le persone a lei vicine hanno fatto per aiutarla. Qualche ora fa così abbiamo appreso che Dayane ha anche bloccato Rosalinda sui social, essendo apparentemente offesa da alcuni suoi comportamenti. Adesso a parlare per la prima volta è proprio la Cannavò che svela cosa è accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni a Casa Chi, riportate gentilmente da blogtivvu:

“Non so se si tratta ancora di una fase iniziale in cui lei non si rende conto di ciò che è successo. Una cosa che vorrei precisare è che lei mi ha bloccato su Instagram ma non su Whatsapp dove le ho scritto parecchi messaggi mentre lei era alla Fazenda. Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto. Sono andata da Sofia invitata dall’ex suocera di Dayane e sono stata invitata da loro. Mi batterò sempre contro la violenza sulle donne e approfitto per lanciare un messaggio: “Denunciate, sempre!”. Posso solo dire questo”.

E ancora Rosalinda Cannavò aggiunge:

“Essere stata bloccata è poco importante rispetto all’accaduto e spero che possa essere aiutata sotto questo punto di vista. Se lei non reputa grave quello che è accaduto ed era consenziente io sono ancora più contenta perché vuol dire che abbiamo visto una cosa diversa da quello che ci è sembrato ma dirlo sarebbe una cosa migliore. Una cosa che mi fa soffrire e leggere che io ho fatto una cosa del genere per popolarità e soldi. Su una tematica così delicata che mi ha riguardato in prima persona sarebbe una cosa assurda”.

Naturalmente noi di Novella2000 siamo a completa disposizione di Dayane Mello nel caso in cui la modella volesse replicare o fare delle rettifiche e siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le novità. Nel mentre Rosalinda Cannavò aveva già espresso le sue preoccupazioni qualche settimana fa. Rivediamo le sue parole.