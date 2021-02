1 Rosalinda Cannavò e la storia con Condorelli

Ieri Gabriele Parpiglia attraverso il profilo ufficiale di Chi Magazine, ha avuto il piacere di conversare in compagnia di Rosalinda Cannavò. Durante la live su Instagram il giornalista ha posto diverse domande, alcune molto mirate, circa la vita privata dell’attrice. Quest’ultima infatti esce da una storia di 10 anni con Giuliano Condorelli. Relazione che, dopo tanti dubbi e domande, ha deciso di interrompere proprio al GF Vip, sfidando così anche quelli che sono i suoi valori.

Lei infatti ha sempre affermato di voler rispettare la scelta di chiudere o dare una seconda chance al suo ex solo una volta uscita dal programma. Peccato però che poi è arrivato Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non ha fatto fede a questo pensiero e ha dato il via libera ad una nuova conoscenza, una volta ricevuta la diffida.

Sebbene si tratti di un tasto dolente, Rosalinda Cannavò ha voluto comunque affrontare l’argomento, svelando come si è resa conto di non amarlo più. Ecco quanto riportato da Biccy:

“La fiamma [fra me e Giuliano, ndr] si era spenta per dei problemi di coppia che c’erano a priori, i baci con Dayane non c’entravano nulla. Ci eravamo ripresi ad agosto, poco prima di entrare al GF Vip e tante cose già non andavano era un rapporto che ci stavamo trascinando come un cane che si morde la coda. C’era il bene e la comfort zone. Eravamo come fratello e sorella”.

Ma non solo. Perché Rosalinda Cannavò ha raccontato anche se ha avuto modo di sentirlo una volta tornata alla vita di tutti i giorni…