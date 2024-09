Nota giornalista, conduttrice e nutrizionista, vediamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Rosanna Lambertucci. Dall’età alla vita privata per passare a Instagram e la sua carriera, oltre al percorso a Ballando con le Stelle.

Chi è Rosanna Lambertucci

Nome e Cognome: Rosanna Lambertucci

Data di nascita: 30 novembre 1945

Luogo di nascita: Roma

Età: 78 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: giornalista, ideatrice, conduttrice e nutrizionista

Marito: Rosanna è sposata con Mario Di Cosmo

Figli: Rosanna ha una figlia di nome Angelica

Tatuaggi: Rosanna non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @rosanna.lambertucci

Rosanna Lambertucci età e biografia

Dov’è nata e quanti anni ha la giornalista Rosanna Lambertucci? Dalla biografia sappiamo che è nata il 30 novembre 1945 a Roma (è del segno del Sagittario) e la sua età è di 78 anni.

Altezza e peso al momento non sono noti.

Negli anni si è formata come giornalista, ideatrice, conduttrice e nutrizionista.

Vita privata

Capitolo vita privata! Rosanna Lambertucci è stata legata dal matrimonio con Alberto Amodei, dal quale ha avuto una figlia di nome Angelica.

Proprio sua figlia l’ha resa nonna di una nipotina di nome Rosanna, alla quale è molto legata.

Il matrimonio con colui che è stato il suo fidanzato, oggi marito, Mario Di Cosmo è stato annunciato a Verissimo. Nel programma ha raccontato di aver vissuto momenti difficili nella sua vita, dati dalla morte della figlia dopo il parto così come la scomparsa del marito.

Grazie alla fede e alle persone care come la figlia Angelica ha superato e affrontato queste delicate situazioni.

Dove seguire Rosanna Lambertucci: Instagram e social

Chi volesse ha la possibilità di poter seguire Rosanna Lambertucci su Instagram. Nel suo profilo la conduttrice condivide prevalentemente momenti del suo lavoro e foto di vita privata, oltre che dei suoi gatti, Dady e Sandy.

Carriera

E cosa sappiamo sulla carriera di Rosanna Lambertucci? Oltre a essere giornalista e conduttrice è anche ideatrice di tanti programmi ma anche nutrizionista.

Più sani e più belli

La popolarità l’ha raggiunta su in Rai come autrice e conduttrice del programma Più sani e più belli, diventata poi rivista La trasmissione è andata avanti per 17 edizioni, quando poi si è dedicata ad altri progetti lavorativi, come La salute del bambino su Rai 3 e il quiz Luna Park.

Domenica In

Tra le tante trasmissioni in cui abbiamo visto Rosanna Lambertucci citiamo anche Domenica In. A seguire anche a Uno Mattina.

Programmi TV con Rosanna Lambertucci

Questi tutti i programmi a cui ha preso parte la Lambertucci durante la sua carriera: DSE – Viaggio nella notte secca (1979) con versioni successive; Esse – Settimanale della Salute (1982). Poi Più sani e più belli (1989) e versioni successive fino al 1991; Luna Park (1994-1997) e versioni successive; La Zingara (1995-1996) e Domenica in (2003-2009).

Segnaliamo ancora: Unomattina estate (2004); Miss Italia e Miss Italia Chef (2016 e 2017) Giurata; La salute vien mangiando (2016-2019; 2022-2023); Varie rubriche (2017-2023); In gran forma (2022-2023) e Ballando con le stelle (2023).

Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle

Oggi nel 2023 Rosanna Lambertucci è stata selezionata come una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci.

Simone Casula è il partner di ballo scelto per la giornalista.