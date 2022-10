Chi è Simone Casula? Età, vita privata e Instagram

Tutto su Simone Casula, ballerino professionista di Ballando con le stelle 2022. Età, vita privata e Instagram. Scopriamo, inoltre, se ha una fidanzata. Anche se per quanto ne sappiamo Simone non dovrebbe essere fidanzato.

Chi è Simone Casula

Nome e cognome: Simone Casula

Età: 31 anni

Data di nascita: 5 novembre 1991

Luogo di nascita: Cagliari

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @simonecasulaofficial

Simone Casula età e biografia

Tutte le informazioni utili per conoscere Simone Casula, danzatore professionista e maestro a Ballando con le stelle 2022. Chi è e quanti anni ha? Lui nasce a Cagliari il 5 novembre 1991. L’età del ballerino, perciò, è di 31 anni. Non conosciamo l’altezza o il peso.

Parlando della famiglia, poi, non abbiamo notizia sui genitori. Non conosciamo i nomi della madre e del padre. Però ha un fratello che si chiama Paolo. È molto legato alla nonna. È anche molto amico di Elga Enardu, sorella di Serena Enardu.

Passiamo, ora, alla vita privata…

Vita privata: Simone Casula è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Simone Casula, maestro di Ballando con le stelle 2022, dal punto di vista sentimentale? Ad oggi non abbiamo idea se sia fidanzato oppure no.

Dobbiamo pensare che, al momento, sia single. Non appena ne sapremo di più in merito non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Simone Casula: Instagram e social

Dove seguire Simone durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 sui social? Il ballerino possiede un profilo TikTok con oltre 60mila follower.

Risulta presente anche su Facebook e Instagram. Qui condivide varie foto della sua esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci ma anche immagini dove mette in mostra le sua abilità e il fisico.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Simone Casula, il ballerino si è specializzato nei balli latino-americani. Ha vinto due volte i campionati mondiali di Show Dance e per nove volte i campionati italiani.

Troviamo una sua scheda sul sito della World Dance Sport Federation, rappresentando la Federazione Italiana Danza Sportiva. Adesso si è preso un periodo di paura. Nel 2022, infatti, diventa maestro a Ballando con le stelle.

A differenza di quanto si possa pensare non ha mai partecipato al talent Amici di Maria De Filippi.

Simone Casula a Ballando con le stelle 2022

Simone Casula diventa un maestro di ballo a Ballando con le stelle a partire da sabato 8 ottobre 2022. Sui social ha affermato:

Felice di iniziare questa bella esperienza e condividerla con tutti voi.. da quest’anno orgoglioso di farne parte tra i professionisti di @ballandoconlestelle.

Lui si dovrà occupare di allenare Rosanna Banfi: “Mi raccomando sabato 8 ottobre non prendete impegni io e la mitica @rosannabanfi inizieremo questa competizione a @ballandoconlestelle su #rai1 Ovviamente VOTATECIIIIIIII su Instagram, Facebook e Twitter“.

Ma passiamo subito agli altri concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Procediamo, ora, con il dare un’occhiata ai concorrenti e ai ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2022:

La conduzione viene affidata ancora una volta a Milly Carlucci, padrona di casa della trasmissione da sempre. La giuria, inoltre, non subisce alcun cambiamento. Ritroveremo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto.

Il percorso di Simone Casula a Ballando con le stelle

Il percorso di Simone come maestro di ballo a Ballando con le stelle ha inizio l’8 ottobre 2022. Si tratta di una new entry del programma. Lui affianca la concorrente Rosanna Banfi. Vedremo come si classificheranno.

1° puntata: Simone e Rosanna continuano il loro percorso a Ballando.

2° puntata: IN AGGIORNAMENTO

