1 I fan Rosmello abbandonano Rosalinda?

Cade a fagiolo, a meno di 24 ore dalla fine della puntata del GF Vip, l’aereo dei fan delle Rosmello. Questa volta, però, non a sostegno di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, come successo da 5 mesi. Alcuni atteggiamenti dell’attrice e la vicinanza ad Andrea Zenga non è stato un gesto gradito da parte dei sostenitori della ‘coppia’ di amiche. Per tale ragione alcuni hanno deciso di farsi sentire e mandare il loro messaggio.

Già in questi giorni dei supporter Rosmello si erano appostati fuori dalla Casa più spiata d’Italia per mandare dei messaggi d’avvertimento a Rosalinda Cannavò, sostenendo come quest’ultima dovesse allontanarsi da Andrea per sé stessa e proseguire da sola il suo percorso di crescita, anche alla luce della sua delicata situazione fuori. Anche Dayane ieri prima della puntata aveva fatto una battuta: “Le Rosmello ormai non esistono più, ora ha Zenga”. Frase che in un certo senso dovrebbe far riflettere.

La Cannavò, però, ha deciso di seguire le sue idee e Andrea Zenga ha colto l’occasione di dichiararsi a lei, fino a che, in appena 3 giorni i due formano già una nuova coppia. Stanotte tra loro è anche scattato il bacio. E proprio pochi minuti fa sui cieli di Roma è volato un aereo per le Rosmello, ma non di certo quello che si si aspettava. Il messaggio cita infatti:

“D sei la unica certezza. Siamo solo con te – Ex Rosmello”, una frase forte e chiara, che ha lasciato di stucco non solo Dayane Mello, che ha comunque ringraziato tutti per l’amore ricevuto, sottolineando: “Abbiamo preso strade diverse”, ma ha completamente destabilizzato Rosalinda Cannavò. L’attrice infatti appena letto il pensiero dei fan, è corsa dentro, per poi scappare in camera e lasciarsi andare alle lacrime: Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito… ci rimango male perché ci tengo e non mi ha capita”, con Tommaso che l’ha rassicurata: “Ma tu non devi farti cambiare l’umore da queste cose”.

Dopo i Gregorelli che non hanno apprezzato le scelte sentimentali di Pierpaolo Pretelli, ora ci sono anche le Rosmello, che si sono dissociate completamente dai gesti fatti da Rosalinda Cannavò. Dunque i fan delle due sono davvero disposti a fare dei passi indietro e sostenere solo Dayane Mello? Qualcuno crede ancora in questo legame e non è disposto a mollare.

Tra l’altro l’aereo è solo la ciliegina sulla torta, poiché le due ieri, nel post puntata, hanno litigato a causa di un gesto fatto da Rosalinda nei confronti di Giulia Salemi. Andiamo a vedere di cosa si tratta…