1 Il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Mai ci saremmo aspettati che in appena tre giorno Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sarebbero stati così vicini. I due nel corso di questi mesi all’interno della Casa del GF Vip non si sono mai calcolati se non nel momento in cui l’attrice gli ha scritto un bigliettino per complimentarsi con lui dopo l’incontro con suo padre. Poi la lettera di quest’ultimo per gioco e infine l’avvicinamento.

Sabato alcuni fan sono andati fuori dalla Casa del GF Vip e hanno avvisato Rosalinda di stare lontana da Zenga, poiché a loro avviso avrebbe rovinato il suo percorso. Parole ripetute anche ieri sera prima della puntata. Andrea, però, non sembra essersi perso d’animo e ha deciso di dichiararsi a lei, che lusingata si è detta felice, ma intenzionata a rispettare la sua storia fuori. La stessa ha detto di aver bisogno di sistemare la sua situazione prima di lasciarsi andare ad altro.

Un pensiero in linea con i 5 mesi di percorso all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma a quanto pare qualcosa è cambiato, quando l’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli le ha mandato una lettera da parte dei suoi avvocati, chiedendo gentilmente di non menzionarlo più. Qui sia lei che i suoi compagni hanno parlato di relazione ormai conclusa, che l’ha spinta definitivamente tra le braccia di Andrea Zenga.

Questa notte, dopo essere rimasta sola nel letto, dato che Dayane Mello ha preferito prendere le distanze da lei dopo la nomination a Giulia e alcuni atteggiamenti non condivisi, Rosalinda Cannavò ha ricevuto la visita di Andrea Zenga. Dopo uno scambio di sguardi e sorrisi, tra loro è scattato il fatidico bacio, che sancisce così l’inizio della loro relazione.

Rosalinda Cannavò ha deciso così di intraprendere un nuovo cammino e di farlo accanto ad Andrea Zenga. Chissà cosa ne penserà Dayane Mello di tutto questo, sebbene si sia mostrata già contrariata! Vedremo come andrà avanti questa storia e come si suol dire: se sono rose fioriranno!