Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2023

Grande Fratello

La sorpresa a Rosy Chin

Questa sera durante la puntata del Grande Fratello abbiamo avuto modo di conoscere meglio Rosy Chin. La chef ha raccontato il rapporto complicato con i suoi genitori, mostrandosi fragile agli occhi del pubblico. Tornata in salone ha ricevuto il conforto dei suoi compagni, emozionati per lei.

A seguire però ci sono state ancora altre emozioni per Rosy Chin. Il conduttore l’ha invitata a raggiungere la passerella per una sorpresa molto emozionante. Commossa la food blogger è corsa fuori e si è ritrovata davanti sua figlia Elizabeth.

La ragazza ha raccontato alla sua mamma di stare bene e di non preoccuparsi di nulla. L’ha rassicurata in tutto e per tutto e le ha dato un consiglio importante. Rosy Chin con le lacrime agli occhi ha ascoltato le parole della figlia: “Cerca di ritrovare te stessa. Ti ho vista molto triste in questi giorni, tu non sei così. Tira fuori la tua parte gioiosa, tu sei questo”, ha detto Elizabeth alla madre.

Le due hanno continuato a parlare e scambiarsi tenerezze. La chef ha recepito i consigli di sua figlia, con la promessa di farne tesoro. Ma ecco il loro emozionante incontro…

Rosy sta vivendo una grandissima emozione: l'amore per la sua famiglia è fortissimo e continua a darle forza in questa avventura. #GrandeFratello pic.twitter.com/dh522E70I3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Beatrice va ad abbracciare Rosy

Tornata nella Casa Rosy Chin ha ricevuto nuovamente l’abbraccio da parte dei suoi compagni che, molto emozionati, le hanno mostrato tutto l’affetto possibile. Non tutti si aspettavano che anche Beatrice Luzzi andasse da lei, visti gli screzi avuti in queste settimane. Qualcuno pensava forse che l’attrice sarebbe rimasta in disparte.

Invece Beatrice ha aspettato qualche secondo per poi avvicinarsi timidamente a Rosy Chin e stringerla in un abbraccio sentito.

Non sappiamo se grazie a questo gesto possa esserci qualche segnale di disgelo, ma sta di fatto che in tanti hanno apprezzato come Beatrice Luzzi abbia teso una mano a Rosy Chin. Che sia un nuovo inizio per loro?