Spettacolo

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

Le parole di Rosy Chin

Lunedì sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stata anche Rosy Chin. Come in molti sapranno, la chef è una vera star su TikTok e il suo locale è frequentato da diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui i Ferragnez. In queste prime ore di gioco Rosy ha già conquistato tutto il pubblico, con la sua simpatia e i suoi modi di fare, e di certo anche nei prossimi mesi ce ne farà vedere di belle. Ieri sera però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Mentre chiacchierava col resto del gruppo, Rosy Chin ha fatto una rivelazione che ha attirato l’attenzione del pubblico. La chef infatti, dopo aver ammesso di essere sposata con un italiano, ha iniziato a parlare degli uomini cinesi, e a quel punto, come riportano i colleghi di Biccy, ha affermato:

“Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica. Avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei. Io non ho visto una enciclopedia di cactus. Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire. Ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”.

Le parole di Rosy Chin in breve hanno fatto il giro del web e la stessa regia del Grande Fratello non ha fatto in tempo a censurare le dichiarazioni della chef.