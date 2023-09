NEWS

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

Forse non tutti lo sanno ma la concorrente del Grande Fratello Rosy Chin è apparsa nella serie TV The Ferragnez

Rosy Chin in The Ferragnez

Ieri sera abbiamo iniziato a conoscere i primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e tra questi era presente anche Rosy Chin. Si tratta di una chef che possiede un noto ristorante a Milano, il quale è frequentato da tantissimi personaggi dello spettacolo. Di lei sappiamo che ha avuto un rapporto particolare con il cibo e ha avuto da sempre un’educazione molto rigida:

“Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. Ogni mio problema lo buttavo nel cibo. Ero completamente differente. Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e insegnare a loro quanto è bella la vita. Il cibo è diventato poi mio alleato.

“Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto”.

Nel corso delle settimane scopriremo tanto altro su di lei. Forse però non tutti sanno che in passato Rosy Chin è apparsa nella serie TV The Ferragnez perché Fedez va nel suo ristorante con la nonna. Tramite il suo profilo Instagram, inoltre, scopriamo anche che è stata tra gli invitati alla premiere della seconda stagione. Notiamo, infatti, che ha una foto con Chiara Ferragni all’evento.

