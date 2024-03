NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Kate Middleton Re Carlo III

Nelle ultime ore in rete ha iniziato a circolare la foto di una bandiera a mezz’asta su alcuni edifici governativi in tutto il Regno Unito e i più hanno iniziato a ipotizzare a un imminente annuncio da parte della Royal Family. La verità sullo scatto però è un’altra.

La Royal Family al centro del gossip

I gossip continuano a travolgere la Royal Family inglese. Da settimane infatti si parla dei Windsor, che stanno facendo preoccupare non solo il Regno Unito, ma il mondo intero. Sappiamo bene che a Re Carlo è stato diagnosticato un cancro e attualmente il sovrano si sta sottoponendo a una serie di cure specializzate. Allo stesso tempo c’è molta apprensione per lo stato di salute di Kate Middleton, che qualche settimana fa ha affrontato un delicato intervento. Tuttavia qualche giorno fa uno scatto della Principessa del Galles, come ormai tutti sappiamo, ha dato il via a una vera e propria polemica e in rete sono spuntate le teorie più assurde.

Come se non bastasse nelle ultime ore sembrerebbe che i sudditi inglesi siano in allerta, in vista di un presunto imminente annuncio da Buckingham Palace. Stando a quanto si mormora infatti la BBC avrebbe saputo che a breve da palazzo arriverà un comunicato ufficiale che riguarderà i Windsor e anche in questo caso sui social la fantasia degli utenti ha galoppato alla velocità della luce.

Attualmente però da parte della Royal Family non è arrivata alcuna comunicazione e di conseguenza a oggi tutto sembrerebbe essere tranquillo. Ciò nonostante in queste ultime ore qualcosa ha nuovamente fatto preoccupare il mondo. Sul web infatti ha iniziato a girare una misteriosa foto, nella quale si nota una bandiera a mezz’asta su alcuni edifici governativi in UK. I bene informati sanno che quando la Union Flag viene abbassata sono in arrivo pessime notizie e a quel punto è partito l’allarmismo generale.

BREAKING: Reports that the Union Flag is flying at half-mast at some Government Buildings across the United Kingdom tonight amid reports the BBC is on standby for an “imminent announcement” from the Royal Family. pic.twitter.com/K05p4CFtvU — The General (@GeneralMCNews) March 17, 2024

Tuttavia non c’è di che preoccuparsi. La foto con la bandiera a mezz’asta risale infatti al 2022, ai tempi della morte della Regina Elisabetta. Attualmente dunque a Buckingham Palace sembrerebbe essere tutto tranquillo e i pettegolezzi, almeno per il momento, sono destinati a rimanere tali.