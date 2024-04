NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2024

Re Carlo III

Stando a quanto si legge sui tabloid britannici, le condizioni di salute di Re Carlo sarebbero peggiorate. In più si mormora che i piani per i funerali siano in continuo aggiornamento.

Le ultime news su Re Carlo

Non sono positive le ultime news che giungono dal Regno Unito. Stando a quanto riporta la stampa britannica infatti le condizioni di salute di Re Carlo sarebbero peggiorate e c’è già chi teme il peggio. Come è ormai noto il monarca, salito al trono un anno fa, sta combattendo da qualche mese contro un tumore alla prostata e si sta dunque sottoponendo a cure specifiche. Ciò nonostante pare che Sua Maestà non stia rispondendo come dovrebbe alle cure.

Alcune fonti vicine alla corona infatti parlano di un inaspettato peggioramento e su TMZ si legge che “tutti si preparano al peggio”. Ma non solo. Il Daily Beast riporta infatti che le cose non starebbe andando come dovrebbero e che nonostante tutti rimangano ottimisti, il sovrano “sta davvero molto male, più di quanto si faccia intendere”.

A far preoccupare il mondo intero però è anche un altro dettaglio. Stando a quanto si legge, i piani per i funerali di Re Carlo, soprannominati Menai Bridge, sarebbero in continuo aggiornamento. Sappiamo bene che l’organizzazione delle estreme onoranze dei monarchi in carica viene stabilita al momento dell’incoronazione. Ciò al fine di trovarsi impreparati in caso di una possibile prematura e inaspettata morte. Tuttavia pare che il Menai Bridge in queste ore starebbe subendo diverse modifiche e ritocchi.

La stampa dunque ipotizza che la corona voglia farsi trovare pronta in caso di eventuale dipartita del Re e tutti i dettagli dunque devono essere stabiliti nei minimi dettagli. Nel mentre dalla famiglia reale non è ancora giunto alcun tipo di commento in merito alle condizioni di Carlo. Tuttavia pare ci sia grande preoccupazione tra i sudditi.