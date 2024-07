Nel corso di una recente intervista, Annalisa ha parlato della possibilità di salire sul palco di Sanremo 2025, stavolta però non come Big. La cantante ha così lanciato un appello a Carlo Conti.

L’appello di Annalisa a Carlo Conti

Sono settimane piene di impegni queste per Annalisa. Dopo aver rilasciato il singolo con Tananai, che sta ottenendo un ottimo successo, la Scarrone ha dato il via al suo tour estivo, che la porterà in giro in tutta Italia fino a fine agosto. Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici sta partecipando a diverse kermesse musicali e a numerosi eventi e solo nelle ultime ore è stata ospite a Radio Subasio. Nel corso della chiacchierata così per la prima volta la cantante ha replicato ai gossip che la vedono affiancare Carlo Conti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. La Scarrone così, ammettendo di non aver ricevuto alcuna chiamata dal presentatore, ha precisato:

“Condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti? Oddio, bisognerebbe chiederlo a lui. Al momento non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi le cose che leggete sono gossip. Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male. Potrebbe essere una bella cosa”.

LEGGI ANCHE: L’iconico post del supermercato dove Harry Styles è stato beccato a fare la spesa

A quel punto Annalisa ha lanciato un vero e proprio appello a Carlo Conti, con la speranza di essere presa in considerazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Queste le dichiarazioni della Scarrone, che stanno già facendo il giro del web:

“Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere”.

Cosa accadrà dunque? Carlo Conti deciderà di prendere in considerazione l’appello di Annalisa? Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.