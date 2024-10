A Tú Sí Que Vales questa sera Rudy Zerby e Maria De Filippi si sono resi protagonisti di una divertente imitazione, nei panni di Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri.

Tú Sí Que Vales, l’imitazione di Zerbi e Maria

Questa sera non solo Ballando con le Stelle su Rai 1 con Milly Carlucci. Perché anche la concorrenza ha il suo asso nella manica. Irresistibile è anche la puntata di Tú sí que vales su Canale 5.

Come in ogni appuntamento non mancano numerosi colpi di scena e divertenti momenti che diventano poi virali sui social. Uno tra questi è senza alcun dubbio l’esilarante imitazione a cui abbiamo assistito stasera. A cosa facciamo riferimento? Ve lo spieghiamo subito.

La parodia a Tú Sí Que Vales in questo ha visto Rudy Zerbi e Maria De Filippi nei panni di Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri.

I due giudici della trasmissione televisiva si sono così calati nei panni del famoso e amato duo musicale e l’hanno fatto sulle note di una canzone celebre. Parliamo nello specifico del brano sanremese, Ma non tutta la vita.

Entrambi hanno indossato degli abiti di scena per calarsi al meglio in questa imitazione e sono stati divertenti e simpatici. D’altronde il compito di Tú Sí Que Vales è proprio quello di regalare dei momenti di leggerezza e non solo emozioni intense. E stasera Rudy Zerbi e Maria De Filippi sono stati una boccata d’aria fresca e ci hanno donato tante risate.

Qui un piccolo momento ripreso dai canali social della trasmissione, che ha condiviso l’episodio dell’imitazione avvenuta stasera nel programma di Canale 5.

E voi vi aspettavate una performance di questo tipo da parte di Rudy Zerbi e Maria De Filippi? Se volete recuperare per intero il momento, potete consultare Mediaset Infinity o il sito di Witty TV.