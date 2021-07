1 Le parole di Rudy Zerbi

Sono ormai anni che Rudy Zerbi fa parte del cast di professori di Amici di Maria De Filippi. Anno dopo anno l’insegnante di canto ha saputo conquistare il cuore del pubblico e a oggi è uno dei volti più amati del talent show. Attualmente come ben sappiamo la grande macchina del programma è già in moto e gli autori stanno già lavorando alla nuova edizione, la 21esima, che arriverà prima del previsto. Abbiamo infatti appreso che quest’anno la trasmissione debutterà su Canale 5 a settembre, con ben due mesi di anticipo rispetto agli ultimi anni. Al momento dunque sono in corso i casting per la formazione della nuova classe, che verrà svelata dunque soltanto tra pochissime settimane.

Nel mentre ci si chiede chi sarà riconfermato nel cast della prossima edizione, e in molti si stanno domandando se Rudy Zerbi sarà tra i professori di Amici 21. Mentre pare che sia Arisa che Alessandra Celentano siano pronte a tornare all’interno del talent how, sembrerebbe che per Zerbi non sia ancora arrivata la conferma ufficiale. Come ha svelato lui stesso nel corso di un’intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni, Rudy è ancora in attesa di ricevere una chiamata da parte di Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni, riportare da Coming Soon:

“Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non funzionano”.

Pare impossibile tuttavia una non conferma di Rudy Zerbi tra i professori di Amici 21, e senza dubbio nelle prossime ore la sua presenza potrebbe essere ufficializzata. In attesa di scoprire cosa accadrà, l’insegnante ha anche parlato del suo rapporto con Sangiovanni, e del successo di Malibu, che è senza dubbio una delle hit più amate di questa estate. Andiamo a leggere le dichiarazioni di Rudy.