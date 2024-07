Lo aveva annunciato una decina di giorni fa che sarebbe partito in concerto in Italia e aveva citato i Ricchi e Poveri. E adesso Russell Crowe ha direttamente cantanto Sarà perché ti amo durante il tour con la sua band, i The Gentlemen Barbers. Curiosi del risultato? Sul web girano alcuni video.

La performance di Russell Crowe sulle note di Saraà perché ti amo

Circa 10 giorni fa vi avevamo dato notizia del tour musicale di Russell Crowe con la band di cui fa parte, cioè i The Gentlemen Barbers. L’amatissimo attore, infatti, è anche un bravissimo musicista e ha fondato con alcuni amici un gruppo appunto. E proprio qualche giorno fa, con un video aveva annunciato l’inizio di una serie di concerti estivi che avrebbe toccato anche l’Italia.

E così in questi caldi mesi dell’anno vedremo l’attore e il resto della band in giro per varie città e vari paesi italiani. Ci sono ad esempio Pompei, Piacenza, Bari, Siena, La Spezia, Udine, Noto. L’annuncio del tour, insieme a un altro componente della band, venne dato in italiano. E sul finale Russell citò i Ricchi e Poveri dicendo: “Ma dopotutto, che cosa c’è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo”.

E adesso che le prime date italiane di Russell Crowe ci sono state, spunta un video in cui l’attore si esibisce. E canta proprio Sarà perché ti amo, facendo impazzire il pubblico. Possiamo vedere la performance nel video qui sotto:

Per chi non lo sapesse, Russell Crowe e i Ricchi e Poveri hanno avuto modo di conoscersi e parlare alcuni mesi fa. L’incontro è avvenuto al Festival di Sanremo quando i Ricchi e Poveri erano in gara al Festival e Crowe era uno degli ospiti di una serata. Proprio dietro le quinte l’attore e il duo musicale si sono incrociati. A tal proposito, Angela Brambati aveva commentato: “Abbiamo parlato con Russell Crowe e lui è stato molto carino. Ci ha fatto i complimenti e ci ha detto che ha sempre cantato ‘Sarà perché ti amo’. Anche a casa, la canta da solo”.