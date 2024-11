Stando alle recenti indiscrezioni, pare che Andreas Muller abbia fatto una proposta di matrimonio a Veronica Peparini durante la loro partecipazione a La Talpa. Tra i due però sarebbe scoppiata una lite nel dietro le quinte.

Il retroscena su Andreas Muller e Veronica Peparini

Sta per partire la nuova attesissima edizione de La Talpa! La prima puntata del reality show andrà in onda su Canale 5 martedì 5 novembre con la conduzione di Diletta Leotta e di certo in molti attendono con ansia il ritorno del reality show. A far parte del cast ci saranno anche Andreas Muller e Veronica Peparini, che gareggeranno come unico concorrente. I due, come è ben noto a tutti, sono legati sentimentalmente da diversi anni e solo pochi mesi fa sono diventati genitori di due bellissime bambine.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante il loro percorso a La Talpa, in queste ore è emerso un gossip che sta già facendo discutere. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio anonimo da una follower, che ha raccontato un retroscena che coinvolgerebbe proprio la coppia.

Stando a quanto si legge, pare che Andreas Muller abbia fatto una proposta di matrimonio a Veronica Peparini a La Talpa. Ma non solo. Sempre secondo quanto riferito, pare che la coreografa, sorpresa dal gesto, abbia risposto di sì. Tuttavia nel dietro le quinte tra i due sarebbe scoppiata una lite. La coreografa infatti, come si legge nel messaggio pubblicato dall’esperta di gossip, non avrebbe gradito la proposta pubblica fatta in tv davanti le telecamere.

Inutile precisare che quanto vi abbiamo appena raccontato è da prendere ovviamente con le pinze. Si tratta infatti solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non c’è alcuna prova che confermerebbe il tutto. Di certo però il pubblico attende con ansia di scoprire come se la saranno cavata Andreas e Veronica a La Talpa e a questa splendida coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.