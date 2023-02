Sabrina Ferilli rientra in Italia da Tokyo per i funerali di Costanzo e stare vicino a Maria

NEWS

Debora Parigi | 27 Febbraio 2023

Si trovava a Tokyo Sabrina Ferilli quando ha appreso della morte di Costanzo. È rientrata di corsa in Italia per partecipare ai funerali.

La presenza di Sabrina Ferilli ai funerali di Costanzo rientrata da Tokyo

Si stanno tenendo in questo momento i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli Artisti a Roma gremita di persone. E anche tantissimi sono fuori dalla chiesa per dare l’ultino saluto al giornalista. Il funerale si sta tenendo in diretta sia su Mediaset (tramite Verissimo) che sulla Rai (tramite Oggi è un altro giorno). E dalle immagini vediamo moltissimi volti noti, tra cui Sabrina Ferilli.

La famosissima attrice romana è legatissima a Maria De Filippi ed è rimasta sconvolta quando ha saputo della morte del marito della sua amica. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche. Ma ha comunque commentato via social l’evento che ieri ha indignato tutti: il selfie chiesto da due persone alla De Filippi presso la camera ardente.

Sabrina Ferilli si trovava in Giappone, a Tokyo per la precisione, quando si è saputa della morte improvvisa di Costanzo. Lo riferisce il sito Leggo.it. Non ha potuto partecipare alla camera ardente, ma ieri ha postato nelle sue storie di Instagram una foto dall’aeroporto con scritto “Arrivo”. E proprio oggi, guardando i funerali, l’attrice è seduta in seconda fila dentro la chiesa, proprio dietro Maria De Filippi.

Sabrina che prende il primo aereo da Tokyo per tornare in Italia ed oggi siede proprio dietro Maria pronta a guardarle le spalle. La loro amicizia è un qualcosa di davvero prezioso.🫂❤️‍🩹 #Verissimo #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/B7Mwtbn64X — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 27, 2023

In tanti sui social le hanno scritto di stare vicino alla conduttrice, prima di tutto sua amica, in questo momento difficile. E non c’è nemmeno bisogno di dirglielo, perché sappiamo già che sarà un importante punto di riferimento per la De Filippi in questo periodo molto triste.