1 Sabrina Ghio parla dei problemi di salute

Qualche giorno fa, durante uno sfogo per alcune critiche ricevute, Sabrina Ghio ha fatto sapere di essere ricoverata in ospedale e il giorno successivo, dopo l’operazione subìta, ha ringraziato tutti per i bellissimi messaggi d’affetto e vicinanza:

«Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…Vi voglio bene».

Ha spiegato alcuni giorni fa Sabrina Ghio su Instagram. Sempre sul medesimo social l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta nuovamente e ha spiegato anche perché ha preferito non parlare subito dei suoi problemi di salute. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Isa & Chia:

«Volevo ringraziarvi anche per aver affrontato con me, in maniera delicata, questo momento così particolare. So che molti di voi si erano accorti in questi mesi di qualcosa. Mi scrivevate “Sabry, vediamo nei tuoi occhi un velo di tristezza. Spero vada tutto bene.” In realtà è da un po’ di tempo che non va tutto bene. Come vi ho scritto, ho pensato in questi mesi che fingere e mettermi la maschera di quella felice, serena fosse la cosa più giusta per me per tutelare tutto quello che mi stava accadendo».

Ha raccontato Sabrina Ghio. Continua per leggere le sue dichiarazioni…