In attesa dell’uscita del suo nuovo disco di inediti, Tananai rivela di sognare un album in coppia con Annalisa

Dopo il successo straordinario di Storie Brevi, Tananai in queste ore ha rivelato che gli piacerebbe realizzare un album in coppia con Annalisa.

Il sogno di Tananai

È un periodo d’oro questo per Tananai. Come ben sappiamo per tutta l’estate il cantante ci ha fatto ballare e cantare con Storie Brevi, in collaborazione con Annalisa, che in breve è diventata una vera hit. Poche settimane fa come se non bastasse Alberto ha rilasciato il suo nuovo singolo, Ragni, che anticipa il prossimo album di inediti, Calmocobra, in uscita in tutti gli store e sulle piattaforme digitali il 18 ottobre. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui.

Alcune ore fa infatti il giovane artista ha svelato che in concomitanza dell’uscita del disco partirà anche per un tour instore, che nei giorni a venire lo porterà in giro nelle principali città italiane. Durante i firma copie il cantante di Tango incontrerà il pubblico che in questi anni non ha mai smesso di sostenerlo e di certo non mancheranno le emozioni. Infine, a partire da novembre, inizierà il tour di palasport, che sta già registrando numerosi sold out.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Tananai ha rilasciato un’intervista che non è passata inosservata, durante la quale ha rivelato che vorrebbe realizzare un intero album in coppia con Annalisa. Le parole del cantante naturalmente non sono passate inosservate e c’è già chi sta sognando questo disco, che di certo replicherebbe il successo di Storie Brevi.

Nel mentre però al momento Alberto si sta concentrando sul rilascio del suo album e sulla partenza del suo nuovo tour, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo al giovane artista che siamo sicuri farà molto parlare di sé nelle prossime settimane.