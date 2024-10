Qual è il vero nome di Chiamamifaro e qual è il signficato di questo nome d’arte? La cantante che partecipa ad Amici 24 ha rivelato come si chiama e ha spiegato da dove nasce la scelta del su nome d’arte. E la storia è davvero molto curiosa.

Cosa significa Chiamamifaro?

Già nota nel panorama musicale, Chiamamifaro è entrata nella scuola di Amici 24 nella categoria canto grazie a una sfida. Infatti ha battuto l’allieva di Rudy Zerbi Alena e si è aggiudicata un banco nella scuola. Il suo modo di fare musica ha conquistato subito e ha suscitato molta curiosità il suo nome d’arte.

Perché Chiamamifaro si chiama così, qual è il suo significato e perché ha scelto proprio questo nome d’arte? La spiegazione è arrivata direttamente dalla cantante e lo ha fatto ad Amici 24 rispondendo a una domanda di Rudy Zerbi.

Come è stato mostrato nel daytime di Amici andato in onda il 16 ottobre, Zerbi ha conosciuto la sua allieva e si è mostrato molto entusiasta. Quindi le ha chiesto il significato del suo nome e il motivo per cui lo ha scelto. La storia della scelta di questo nome d’arte è davvero simpatica.

In pratica quando la cantante era un po’ più piccola, d’estate andava sotto un faro al mare con la sua chitarra a suonare al tramonto. E per lei quello è un posto un po’ del cuore. Ed è anche il posto in cui ha deciso di fare musica nella sua vita. Quindi la scelta del nome è venuta davvero spontanea.

Il vero nome di Chiamamifaro

Adesso che abbiamo scoperto il significato di Chiamamifaro e perché si chiama così, andiamo a scoprire anche il suo vero nome e chi è la cantante di Amici 24.

Dopo il suo ingresso nel talent di Maria De Filippi è venuta subito fuori la sua vera identità. Infatti è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Quindi è la nipote di Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Il vero nome completo di Chiamamifaro è Angelica Gori. È nata il 24 luglio 2001 e ha 23 anni di età. Ha ha una sorella e un fratello, Benedetta di 27 anni e Alessandro di 26 anni. Parlando della sua vita privata, possiamo dirvi che Angelica ha anche un fidanzato.

Inoltre si è laureata al conservatorio il giorno prima di entrare nella scuola di Amici 24. Infatti ha discusso la laurea e poi ha fatto le valigie per Amici.