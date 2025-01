Che momento per Sal Da Vinci! Il cantante ha duettato a Napoli con Stefano De Martino, sulle note del celebre brano “Rossetto e caffè”.

Sal Da Vinci e il duetto con Stefano De Martino

Rossetto e caffè è uno di quei brani diventati virali nel corso del 2024 e anche ancora oggi continua a essere tra i più amatissimi dal pubblico. A cantare questa canzone è Sal Da Vinci, uno degli artisti neomelodici del panorama musicale.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Zerbi tira in ballo la performance di Emma contro Stefano e Belen

Dalla sua uscita a oggi questo pezzo del cantautore napoletano continua a essere in vetta alle classifiche e virale sui social network. Ovviamente Sal Da Vinci sta portando in giro per l’Italia il suo tour e anche Rossetto e caffè è stata inserita nella scaletta ufficiale. E non sono mancate di certo delle sorprese da parte sua ai propri fan. Non poteva essere altrimenti. Una delle tante è stata davvero incredibile da parte sua e non è sfuggita.

Al teatro Augusteo di Napoli Sal Da Vinci ha riservato una bellissima sorpresa al suo pubblico. Nessuno si sarebbe infatti mai aspettato di trovare anche Stefano De Martino. Il conduttore, che sta sfondando con Affari Tuoi grazie ad ascolti da record, ha avuto modo di partecipare al live del cantante napoletano, proprio nella loro terra d’origine.

I fan di Sal Da Vinci non appena hanno visto Stefano De Martino lì presente l’hanno accolto con un boato e degli applausi. Tutti con il telefono puntato verso il palco hanno ripreso la scena e cantato insieme a loro Rossetto e caffè.

LEGGI ANCHE: Eleonora Giorgi torna a parlare del tumore al pancreas: “È molto progredito”

Un momento davvero magico che ha coinvolto tutto il pubblico presente, diventando in pochi secondi virale sui social network.