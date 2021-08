Salmo contro le critiche di Alessandra Amoroso, lei risponde a tono

Salmo Vs Alessandra Amoroso

Non si placano le discussioni riguardanti il concerto organizzato da Salmo lo scorso 13 agosto. Come noto il web si è completamente diviso tra chi pensa che il cantante abbia fatto bene a fare come ha fatto, e chi invece lo trova sbagliato. Tra questi ultimi, oltre a Fedez, c’è stata anche Alessandra Amoroso, che ha chiesto spiegazioni a Salmo sul suo atteggiamento.

La risposta dell’artista non è dunque mancata. Tramite le stories sul suo profilo Instagram, Salmo ha pubblicato uno screen in cui Alessandra Amoroso commentava con entusiasmo, settimane fa, la sua iniziativa. Dunque ha scritto:

“Alessandra Amoroso ne ho anche per te, tutto bene? Vorrei la tua spiegazione”

Di conseguenza la Amoroso, sempre su Instagram, ha risposto a sua volta a Salmo, spiegando le proprie ragioni:

“Tutto benissimo, grazie! Non ho capito cosa devo spiegare? Mi sfugge…L’intento era nobile, la riuscita meno. Questo è il mio pensiero”

Insomma, passano i giorni ma la questione non sembra sgonfiarsi. Il concerto di Salmo ancora è molto discusso sul web e su Twitter gli argomenti continuano ad essere in tendenza. La questione tra lui e Alessandra Amoroso può dirsi risolta, oppure torneranno a parlarne?

