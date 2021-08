1 Come Salmo ha organizzato il concerto a Olbia

Qualche giorno fa Salmo aveva pubblicato un post su Instagram in cui annunciava la volontà di voler organizzare un concerto con location a sorpresa per i suoi fan. Quando questo è avvenuto, però, all’evento si sono presentate centinaia di persone che hanno creato un assembramento senza rispettare le norme igienico-sanitarie imposte dalla legge. A commentare il fatto e chiedersi come sia stato possibile tutto ciò sono stati anche alcuni suoi colleghi. Stiamo parlando, per esempio, di Fedez e Alessandra Amoroso.

Nelle ultime ore, quindi, è arrivata la risposta del rapper, il quale ha spiegato in che modo ha organizzato il concerto in questo modo. A riportare le sue parole anche il sito Gossip e TV:

Tre giorni prima del live ho fatto piazzare sotto la ruota panoramica in centro ad Olbia un piccolo palco. I primi giorni dovevano esibirsi vari artisti locali, il terzo giorno toccava a me. Il tutto ovviamente è stato organizzato sotto falso nome. Nella locandina c’era scritto DJ Triplo, non Salmo. Gli organizzatori quelli del comune non avevano la minima idea chi fosse DJ Triplo. E non sapevano che si sarebbero trovati davanti tre, quattromila persone. Ho comunicato posto e orario tramite passaparola. Quindi se mi state chiedendo come hai organizzato questo live? Ecco, così.

Ha, poi, continuato:

Sapevo benissimo di andare incontro ad una marea di m***a, ma non me ne fregava un ca**o. Ora, che io abbia fatto una ca****a è discutibile perché il live è stato fatto sotto una ruota panoramica dove ogni giorno ci saranno almeno 10.000 persone al giorno. Se io fossi andato al corso e mi fossi affacciato dal balcone sarebbe stato uguale. Quindi quali sarebbero le regole che ho violato? La mia idea iniziale era fare una protesta, ho detto delle cose importanti riguardo alle regolette imposte dallo stato ai concerti, che sono patetiche. Perché dentro al concerto ti devi comportare in una certa maniera poi esci e fai il ca**o che vuoi.

Ma non finisce qui. Nello stesso discorso, infatti ha anche risposto ad alcune accuse che gli ha lanciato Fedez in precedenza. Continuate a leggere per capire di cosa stiamo parlando…