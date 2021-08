Ferragosto e la teoria su Chiara Ferragni

Ieri, domenica 15 agosto, si è festeggiato Ferragosto e mentre tanti erano impegnati a mangiare con parenti e amici, sul web si stava diffondendo una simpatica teoria. Secondo la pagina Instagram “Pienagram“, infatti, le origini di tale giornata sarebbero riconducibili a Chiara Ferragni. Qui sotto, quindi, potete vedere il post ricondiviso dall’influencer stessa in cui viene spiegato tutto. “Conoscete le vere origini di Ferragosto?”, chiede il profilo. Poi continua:

Questa festa prende il nome di FERRAgosto da Chiara FERRAgni, in onore della sua carriera di influencer a cui aspirano tutti coloro che quest’oggi andranno a caccia dello scatto perfetto e instagrammabale delle proprie vacanze. Per questo stesso motivo è anche chiamata festa dell’Assunzione. In memoria della sua ascesa nel mondo del lavoro come imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e le origini di Ferragosto

Questa simpatica teoria ha fatto divertire molto il web, tanto da farla diventare virale e da averla fatta arrivare agli occhi dell’influencer. Lei la giornata l’ha passata insieme al marito Fedez, ai figli Leone e Vittoria e ad alcuni amici. Tra questi anche il collega Achille Lauro. Nel frattempo, però, il marito ha avuto anche a che fare con una questione piuttosto spinosa, ovvero quella relativa a Salmo e al concerto organizzato con location segreta in Sardegna.

Tra i due c'è stato un lungo botta e risposta fino a qualche ora fa. Quando Salmo ha specificato nelle sue Stories in che modo ha organizzato l'evento e a risposto ad alcune accuse di Fedez. Vedremo cosa accadrà in futuro.