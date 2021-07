1 Samantha commenta le foto di Alessio

Che succede tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola? Deianira Marzano nella serata di ieri ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti del web. Si tratta di alcune foto che vedono l’ex corteggiatore in compagnia di una ragazza. E no, non si tratta della Curcio. Ecco quanto scritto da Deianira su Instagram, con tanto di prove:

«Samantha ieri sera ha fatto una storia dove ha detto che andava a dormire. A me sembra lei ma molti dicono che non sia lei. Forse è una parente? Potrebbe essere anche un’amica o una parente. Questo fino a ieri stavano insieme nelle storie e lei non sta postando più storie […]».

Ha scritto l’influencer, che sospetta anche come i due possano essersi messi d’accordo. Nella giornata di oggi, dopo tanto clamore mediatico, Samantha Curcio ha pensato bene di intervenire e spiegare quindi quello che è il suo punto di vista. L’ex tronista ha così commentato le foto di Alessio in compagnia della misteriosa mora, che abbiamo poi scoperto essere un’amica storica di Ceniccola:

“Allora ragazzi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza”, ha esordito Samantha tra le storie di Instagram, per poi spiegare ancora: “La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica che è fidanzata. Io ovviamente l’ho chiamata subito ieri perché dal mio punto di vista è normale, no? Non sono foto carine. Sono foto che lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica. Conosco tutte le sue amiche e so che è fidanzata e questo è risolto”.

Così Samantha Curcio ha risolto il primo punto a seguito della foto che vede Alessio Ceniccola in compagnia di della sua amica. Nonostante tutto, però, come si evince da queste parole, Samantha è parsa comunque infastidita, anche perché è passato un messaggio ambiguo. Oltretutto la stessa ha ammesso che è in atto una crisi con il suo fidanzato…