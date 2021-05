1 Le parole di Samantha Curcio

Negli ultimi mesi il pubblico di Canale 5 ha imparato a fare la conoscenza di Samantha Curcio. Come è noto infatti l’influencer ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista, conquistando fin dal primo momento il pubblico. Solo qualche settimana fa, dopo un percorso ricco di emozioni, la Curcio ha fatto la sua scelta, ricaduta su Alessio Ceniccola. I due hanno così iniziato una relazione lontani dal dating show di Maria De Filippi, e sembrerebbe che ad oggi tutto prosegua a meraviglia per la coppia, che si mostra sui social felice e complice. Tuttavia proprio in queste ore Samantha è finita al centro dell’attenzione. L’ex tronista infatti si è sottoposta ad un’operazione, per rimuovere ben tre cisti in testa. Ma come sta ora la Curcio dopo l’intervento? Ecco cosa svela lei sui Instagram:

“Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare, per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupino per me. Grazie, grazie, grazie”.

Poco dopo come se non bastasse Samantha Curcio è intervenuta nuovamente, facendo chiarezza sull’intervento. L’ex tronista ha ribadito di aver rimosso tre cisti, e non di essersi operata al cuore, come alcuni siti hanno riportato. Ma non solo. L’influencer ha ammesso di stare bene, pur sentendosi stanca e nervosa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non mi sono operata al cuore come alcuni siti hanno scritto, mi sono tolta tre cisti in testa. Ho tre punti in testa ragazzi, ma sto bene. Solo per via dell’anestesia sono un po’ nervosa ed esaurita, non riesco a dormire bene. Però sto benissimo”.

Tutto è andato nel migliore dei modi dunque per Samantha Curcio. L’ex tronista nel mentre qualche ora fa, ha svelato come procede la relazione con Alessio Ceniccola. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.