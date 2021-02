1 L’aneddoto su Samantha de Grenet

Ore intense nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante manchi meno di una settimana alla finale, tra alcuni concorrenti c’è ormai una frattura. Dayane Mello infatti si è ritrovata tutta la casa contro, a seguito di quanto accaduto ieri sera, e la sola a schierarsi dalla sua parte è stata Samantha de Grenet, ormai sua unica amica. Ma vediamo cosa è successo subito dopo la fine della diretta. Dopo la chiusura del collegamento, Stefania Orlando si è duramente scagliata contro la modella, che ha deciso di mandare al televoto sia lei che Rosalinda Cannavò. Mentre quest’ultima ha deciso di rifiutare un confronto con lei, facendo intendere di voler troncare ogni tipo di rapporto, la Orlando si è duramente scagliata contro Dayane, facendo un lungo sfogo.

A quel punto ad intervenire nella faccenda è stata Samantha de Grenet, che ha deciso di difendere la Mello e prendere le sue parti. Tuttavia la stessa Stefania ha invitato la showgirl a non mettersi in mezzo e come se non bastasse ha rivelato un aneddoto inedito riguardo Dayane. La Orlando ha infatti rivelato a Samantha che la modella avrebbe parlato male di lei, riportando a galla un episodio successo durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi. Queste le parole di Stefania in merito:

“Samantha ti prego, non ti mettere in mezzo. Si sa difendere da sola Dayane. Se mi vuole rispondere mi risponde lei. Io non sto urlando. Questo è il mio tono di voce. […] Prima che tu entrassi diceva che eri una falsa, che l’avevi nominata a L’Isola dei Famosi. Ti rendi conto?”.

Poco dopo così, Samantha de Grenet, sfogandosi con la stessa Dayane Mello ha aggiunto:

“Tutti contro di te. Io capisco che possa stupire questa scelta, ma saranno fatti tuoi? Ma poi mi metto in mezzo una volta e si deve dire che sono entrata da due mesi e mezzo. E allora? Non mi devo intromettere e mi devo fare i fatti miei? No ma poi dire che parlavi male di me…e quindi? Il rapporto non può evolvere e maturare? Ha detto che hai parlato me. Cosa c’entra che mi devi dire sta cosa? Vedi domani che succede.”

Come si evolveranno le cose nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.