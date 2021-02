1 Stefania Orlando VS Dayane Mello

È stata una puntata davvero chiave quella di ieri sera, poiché tante situazioni sono venute a galla. Dayane Mello non ha avuto paura di esternare i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò, ma la scelta di mandarla comunque in nomination non è stata capita da Stefania Orlando e da alcuni vipponi, che l’hanno attaccata.

La Mello ha spiegato di averlo fatto poiché attualmente sebbene provi dei sentimenti, si è sentita ferita e comunque è certa che Rosalinda (o almeno spera) possa superare questo televoto. Ma non tutti la vedono esattamente come lei.

Dopo la puntata, infatti, in Casa si è scatenato il panico e Stefania Orlando non ha risparmiato frecciatine al veleno nei confronti di Dayane Mello: “È falsa, dalla testa ai piedi. La falsità fatta persona”, ha attaccato la showgirl senza mezzi termini. Con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta che hanno supportato la sua tesi.

Ma non è tutto, perché nel momento in cui Dayane Mello è arrivata in cucina, Stefania Orlando ha proseguito: “Sei falsa dalla testai ai piedi. Ora ti sei inventata pure che ami Rosalinda. Ma dove vuoi arrivare? Stasera la sacrifichi e poi facevi la morale a me sul rapporto con MTR? Quando lei nemmeno sa cosa significa”, con la brasiliana: “Dimmi pure quello che vuoi, ho imparato da te”, evitando completamente di discutere, mentre Samantha de Grenet e Pierpaolo Pretelli hanno provato a placare gli animi..

Stefania a Dayane: "Sei falsa dalla testai ai piedi. Ora ti sei inventata pure che ami Rosalinda. Ma dove vuoi arrivare? Stasera la sacrifichi e poi facevi la morale a me sul rapporto con MTR?" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/Wn1IcVh4Vr — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Si prospettano giorni di fuoco dopo la scelta di Dayane Mello di mandare al televoto Rosalinda Cannavò contro Stefania Orlando. Il pubblico si è diviso: c’è chi ha capito la sua scelta (nonostante i sentimenti) e non ha apprezzato come la showgirl abbia minimizzato quanto detto da Dayane e chi, invece, ha trovato il suo ragionamento incoerente. Che succederà ora? La modella riuscirà a spiegarsi in primis con Rosalinda e poi con tutti gli altri membri della Casa?